Зірка "Скаженого весілля" Анна Тринчер перенесла серію нападів і істерики
19-річна популярна українська блогерка поділилися подробицями події на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
"Вчора була найскладніша ніч у моєму житті. Ніколи в житті у мене не було такого. Привіт, панічна атака... я нікому і ніколи не побажаю цього випробувати... найстрашніше, що ти абсолютно не можеш контролювати себе і свої емоції... твоє тіло, мозок тобі не підвладні...», - написала дівчина.
Трінчер розповіла, що цьому передував важкий день.
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"Вчора я прокинулася о 5 годині ранку. Цілий день в бігах, на ногах і звичайно теж нанервнічалась, отримала багато стресу. Увечері у мене була година на збори. Весь цей час я не могла нормально зосередитися, сконцентруватися. Була така каламутна свідомість. Боліло серце і спазмував живіт. Мені дуже складно було збиратися. Приїхали бабуся з дідусем, щоб забрати мене. Просто в якийсь момент я розумію, що внутрішній стан тривоги не припиняється, я нічого не можу з цим зробити. Ніколи такої сильної паніки у мене не було», - розповіла вона.
За словами дівчини, вона втратила контроль над собою.
«Я почала втрачати координацію, я не зовсім розуміла, що відбувається. Я присіла біля дивана і просто почалася дуже сильна істерика, я почала кричати, плакати. При чому це було по наростаючій, я вже не контролювала свою промову», - зізналася вона.
Анна зазначила, що дуже вдячна бабусі, яка заспокоювала її і принесла ліки.
"Атака наростала все більше і більше. І після 15 хвилин такої істерії Я розумію, що я спізнююся на поїзд», - додала артистка. Незважаючи на те, що її все ще моторошно трясло і напад повністю ще не припинився, вона все ж взяла себе в руки і вийшла до машини.
Проте вже на вокзалі у Трінчер почався другий напад. "Мене знову охопила дуже сильна паніка, я ледь стримувала себе, щоб не закричати", - зізналася вона.
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