Легендарний танцюрист і суддя з "Танців з зірками" Григорій Чапкіс у виконанні коміків викликав бурю емоцій не тільки в глядачів

Так, на YouTube з'явився новий випуск проєкту зі смішними імпровізаціями Improv Live Show - де відсутні завчені ролі або "відкатані" до ідеалу сценарії, а лише живий діалог і неприховані емоції.

У студії були присутні кілька зірок, крім ведучого Олександра Педана - хореографи з "Танців з зірками" Олена Шоптенко і Євген Кот, а також суддя цього шоу та колега Чапкіса Влад Яма, передає Politeka.net.

Комікам на сцені поставили завдання спародіювати 91-річного Григорія Миколайовича. Їм належало відповідати на запитання гостей студії. Привітання хлопців у стилі Чапкіса і перше ж питання змусило Яму зігнутися навпіл від сміху.

"Як так довго можна нас радувати?", - запитали нібито в легенди паркету.

"Ви здивуєтеся! Кожен молодий чоловік гідний того, щоб йому було мінімум 79 разів від Різдва Христового, - відповіли гумористи й додали, - Притча! Плив якось за течією річки Обь пліт. На плоту пливли цигани. Музика! Танці! Були відсутні. Забув... мораль".

Наступне питання ризикнула задати Шоптенко. Дівчина тільки звернулася до "Григорія Миколайовича", як її обірвали: "Стоп! Давно ти така красива?"

"Так, власне, ще з тих самих танців, коли ви мене розкрили, як то кажуть..."

"Тссс...,- шикнули гумористи, змусивши Олену почервоніти, а інших вибухнути від сміху. - Розкрив - це секретик".

Яма, в свою чергу, поцікавився у "Чапкіса", який, як відомо, нещодавно одружився вчетверте: "Я здогадуюся, в чому ваш секрет довголіття... Як часто потрібно міняти дружину?"

"Голова! Слухай: дружина повинна бути, як рукавичка, одну - надів, другу - зняв, третя - лежить в шифоньєрі", - влучно відповіли ті.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, ділячись своїми враженнями:

"Хлопці, спасибі що піднімаєте настрій, ви як безкоштовний антидепресант"

"Я під столом вже від Чапкіса, що ж далі - страшно))))"

"Хлопці дуже дотепні, з дуже хорошим почуттям гумору і артистизмом)))!!!"

"Це міць, красені пацани, розриваєте студію... 😁👍"

Нагадаємо, син Чапкіса показав, як живе в Америці, похвалившись видом з вікна: "джакузі, альпійські гірки..."

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" довела українців до сліз незвичайним танцем перед дзеркалом: "не соромтеся!"