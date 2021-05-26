Відома українська блогерка і співачка Анна Трінчер, зірка "Скаженого весілля-3", розповіла про неприємний інцидент

Зірка займається співом з шести років, виконуючи пісні в хорі, а з дев'яти років Анна стала виступати сольно, пише Politeka.net. За свою кар'єру красуня вже отримала багато нагород.

Зараз Трінчер не тільки співає і знімається у фільмах, але і активно веде свій аккаунт в Instagram. Так, в сторіс зірка розповіла про неприємний випадок в поїзді. Трінчер передала привіт співробітникам "Укрзалізниці", підкресливши, що злодій був у змові з провідниками.

"Нас обікрали в поїзді. Ніколи не думала, що зі мною трапиться така ситуація. На той момент, коли трапилася крадіжка, ми спали у своєму купе на замку, який відкрили з зовнішньої частини. Спасибі велике хочу сказати "Укрзалізниці", яка наймає таких "класних" співробітників-провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, а ті крадуть гроші", - заявила співачка.

В результаті в артистки пропало 7000 гривень і дві банківські картки.

Примітно, що за словами Трінчер, у вагонах немає камер, а "Укрзалізниця" не несе відповідальність за крадіжку.

Пізніше зірка розповіла, що крадіжка сталася в поїзді, що прямує до Хмельницького. Вночі прокинувся директор Анна Трінчер, який помітив свою сумку на підлозі, а це значить хтось заходив в купе і відкрив двері ключем з іншого боку.

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