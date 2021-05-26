Популярна модель і співачка 35-річна Даша Астаф'єва повідомила радісну новину

Артистка багато разів доводила, що вона не тільки красива, але також має добре серце, передає Politeka.net. Зірка любить тварин. Зокрема, у красуні вдома живуть собаки з кличками Чічіко і Луна.

У своєму новому пості в Instagram артистка розповіла цікаву новину. Виявляється, артистка забрала собі ще одну чотирилапу "крихітку" з притулку.

Співачка опублікувала кілька фото, на яких тримає цуценя. Сама Даша виглядала чудово - у довгій сукні і з гарною зачіскою.

"Я не знаю слів пісні з мультфільму Король Лев, але уявіть, що зараз звучить та, коли Мавпа тримає маленького Сімбу на руках і показує всім жителям долини", - написала артистка.

Астаф'єва розповіла, що назвала собаку Елліс, а приїхала та "з рідних країв", Нікополя.

"Землячка! Тепер мамі й татові буде точно не нудно! І нам поруч) Я не буду розповідати скільки жахів натерпілася ця дитина... але, всі ми раді, що вона жива і здорова) і тепер вже точно буде щаслива!",- написала модель.

Зірка сподівається, що історія порятунку цуценя надихне інших людей.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Кайф 💔❤️", " Оуууу❤️❤️❤️", "клас ніби в раю", "Даша, спасибі вам за ваше велике серце❤️", " Дашенька, щастя Вам в будинок....❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Дякую вам за ваше добре серце.🙌 А крихітці рости здоровенькою", " які ви красиві😍 😍 😍 😍 🤗".

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва в шовковій піжамі розкрила секрет своєї привабливості: "я постійно...".

Як повідомляла Politeka, як Даша Астаф'єва змінилася з роками, від бунтарки не залишилося і сліду: "схожа на Моніку Белуччі".

Також Politeka писала, що модниця Даша Астаф'єва вигуляла нову сукню на відпочинку, в мережі оцінили: "на тобі навіть пакет...".