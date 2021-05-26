Відома українська ведуча Катерина Осадча показала мальовничий краєвид, який відкривається у дворі їхнього з Юрієм Горбуновим особняка

Знаменитість поділилася атмосферним кадром в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зіркове подружжя володіє двоповерховим елітним будинком в селищі Романків під Києвом, недалеко від відомої Конча-Заспи. Як повідомлялося в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live, подружжя розмістило на своїх 13 сотках два будинки: один для себе, а другий – для гостей.

На новому фото Осадча показала, як виглядає їх двір в один з наймальовничіших відрізків дня - під час заходу сонця. На знімку можна помітити частину самого особняка з цегляним облицюванням, а також дерева, кущі і газон.

Головним елементом знімка стало сідаюче сонце, промені якого пофарбували все в золотистий колір.

"Золота година", - підписала знімок Осадча. Варто відзначити, що так називають період дня перед заходом, коли світло сонця виглядає більш червоним і м'яким, ніж коли світило високо в небі.

Відзначимо також, що особняк Осадчої і Горбунова розташований в селищі закритого типу, яке охороняється власною службою безпеки. Вартість будинків там становить від 13 до 42 мільйонів гривень залежно від розміру ділянки.

Сусідами ведучих стала інша зоряна пара - Потап і Настя Каменських.

Нагадаємо, Горбунов показав, чим займається з маленьким сином вечорами, розчуливши шанувальників: "Тепер ще дочку...".

Як повідомляла Politeka, Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей.

Також Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».