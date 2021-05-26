Такого ще не було

Ведучий Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком

33-річна зірка вирушила на відпочинок в турецький Бодрум. Телеведуча показала кадри з вілли, на якій оселилася, передає Politeka.net.

Нікітюк запевняє, що в такій розкоші вона ще не жила.

"І саме приголомшливе те, що я думала, що це рецепшн. А це наша вілла. Подивіться на ці живі квіти, на цю красу, у мене такого ще не було. Я як Афіна Паллада", - сказала телеведуча.

Леся розповіла, що вілла має 4 спальні, хол, кухня, басейн, 4 санвузли і неперевершений вигляд.

В інтер'єрі можна помітити мармур і позолоту.

"Це, чорт візьми, жирно", - сказала телеведуча, і показала свій сніданок.

Раніше Нікітюк похвалилася бутербродом з чорною ікрою на сніданок. Вона пояснила, що їй таке харчування призначив лікар через низький гемоглобін.

"Її приписав лікар, тому що у мене гемоглобін низький. Дааа, я замовила собі баночку ікри дуже смачною", - сказала Леся.

Також зірка пожартувала, що розтягне цю баночку ікри на півроку - адже це дуже смачно і корисно.

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