Філіп Кіркоров і Алла Пугачова стали гостями розкішного святкування 50-річчя Крістіни Орбакайте

Як відомо, екс-подружжя, яке прожило разом більше 10 років, зараз, за чутками, зовсім не спілкуються і не вітають один одного зі святами. Чи не побачити їх на днях народженнях дітей один одного.

50-річчя Крістіни - перше свято за довгий час, на якому в одному приміщенні тісно присутні Кіркоров і Пугачова.

При цьому Король естради прийшов на ювілей Христини Орбакайте не сам, а з 33-річною молдавською співачкою Наталією Гордієнко, яка представляла Молдову на "Євробаченні 2021". Продюсером її участі в шоу став Філіп Кіркоров.

На ювілеї Орбакайте він заспівав кілька своїх хітів і подякував іменинниці за шикарне свято.

"Дорога, улюблена Христиночка, я вийшов, і все життя перед очима пройшло, з дитинства і по сьогоднішній день. Стільки всього було, стільки всього буде ... ювілей ... я дивлюся на тебе і не вірю, що ця цифра про тебе. Взагалі цифри не про вашу сім'ю. Вони до вас не мають ніякого відношення. По-моєму, треба користуватися закодованим методом твоєї мами, і на наступний рік ти будеш святкувати 49. Від осинки не народяться апельсинки. І судячи з того, як ти виглядаєш і як виглядає твоя мама, Ви так і живете», — сказав співак.

Його мова про вік перебила Пугачова. "Філя, ти теж добре виглядаєш", - обнадіяла його Пугачова.

Що стосується Примадонни, то вона у своїй вітальній промові назвала Орбакайте мотивацією всього свого життя, і розповіла про свою різницю з дочкою.

"Це не просто Дочка для мене. Це мотивація всього мого життя. Це приклад для наслідування. Я ніколи б не змогла бути такою, як вона, і не буду. Я дивуюся, що в цій шкідливій атмосфері шоу-бізнесу вона залишилася чистою, прекрасною, аристократичною, стильною жінкою, яка як дитина дивується, що її образили, що хтось запізнився...» ,- сказала Пугачова.

Нагадаємо, що Кіркоров висловив все, що думає про свою фаворитку після поразки на "Євробаченні": "вже я то знаю..."

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