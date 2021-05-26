Колишня дружина відомого українського співака Ганна Андрійчук розповіла, чим займається після розлучення і про що зараз шкодує

Не так давно Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитива) і його дружина Анна оголосили про розлучення після 13 років відносин. При цьому, вони підкреслили, що зберегли хороші відносини і залишилися друзями.

На своїй сторінці в Instagram Анна, яка займається дизайном одягу, вирішила відповісти на питання своїх передплатників. Про це пише Politeka.net. Зокрема, вона розповіла, чим займає свої дні.

"Намагаюся займатися всім, що приносить задоволення саме на даний момент. Зараз хочеться пробувати все нове, якщо чесно. Тільки сьогодні говорила, що хочу спробувати навчиться грати на барабанах", - зізналася Андрійчук.

Вона також відповіла на питання, про що зараз шкодує.

"Ніколи ні про що не шкодувала", - коротко і відверто написала Анна.

Крім того, Андрійчук розповіла, що обожнює дітей і давно мріє про своїх.

Крім розповідей про себе дизайнер також дала кілька порад передплатницям. Так, одна дівчина запитала її, як пережити розставання, якщо все ще любиш колишнього.

"Може, це ще не кінець? Дозволяйте собі бути в цьому стані і проживати його", - відповіла Анна.

Нагадаємо, екс-дружина Позитива без штанів покрасувалася біля вікна, здивувавши одкровенням: "Ніколи не любила...".

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