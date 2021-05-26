Обранець "Холостячки", комік Олександр Еллерт, поділився деталями про своє здоров'я

Пара актриси Ксенії Мішиної і коміка Олександра Еллерта утворилася завдяки популярному проекту, передає Politeka.net. Закохані продовжують будувати відносини поза шоу.

До слова, Мішина поїхала до Хорватії, де знімається в одному з серіалів.

А тим часом в Україні Еллерт розповів, що лікар виніс йому невтішний вердикт. Як виявилося, комік побував на прийомі у стоматолога, який не дозволив йому вживання одного з солодких напоїв.

"Стоматолог сказав, що до неділі я п'ю "Кока-Колу", а потім більше ніколи в житті. Скільки літрів я вип'ю до неділі, знає тільки завод "Кока-Коли"", - поділився Еллерт.

На кадрах комік пив напій зі склянки.

"Останні кока-кільні деньки", - підписав він відео.

Нагадаємо, користувачі Мережі стали підозрювати, що Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися.

Фанати звернули увагу на один з останніх постів Мішиної в Instagram, де вона раптово заговорила про біль, ревнощі і кредит довіри. Слова актриси зв'язали з Еллертом, а уважні люди зазначили, що актриса відписалася від сторінки коханого.

Однак поки це неясно, що відбувається між закоханими.

До слова, те, що Мішина і Еллерт перестали викладати спільні історії в мережі ні про що не говорить, адже обидва знаходяться в різних країнах.

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Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина в приспущеній сукні розбурхала одкровеннями про життя: "нікому не дозволяйте...".