Як 65-річна співачка виглядає зараз

Ані Лорак показала кадри pre-party фестивалю» Жара " в Москві

Як повідомляє Politeka.net, співачка показала відео з заходу на своїй сторінці в Instagram.

Зірковими гостями вечора також стали Григорій Лепс, Лариса Доліна, Аніта Цой, Емін Агаларов, Глюкоза, Олександр Панайотов, Денис Клявер, Анатолій Цой, дзвінкий, Наталія Подольська, Ханна і Пашу, Олена Свиридова, Яна Кошкіна, Юлія Барановська і багато інших.

Ані Лорак записала коротке відео, сидячи за столом. "Кам'яною стіною літали журавлі. Ти так хотіла знову торкнутися нашої любові", - грала пісня Brandon Stone на тлі.

Лорак пограла губами на камеру і засвітила глибоке декольте.

Також вона показала сидить поруч Ларису Долину. 65-річна співачка нещодавно захопила шанувальників, схуднувши на 21 кілограм за півроку.

Їй заборонили їсти деякий набір продуктів. Він включав фрукти, ягоди, моркву, брокколі, яйця, ікру, торти, вафлі, хліб, цибулю, чай, молочні та кисломолочні продукти. При цьому дозволили вживати всі види м'яса, крім яловичини і телятини, будь-яку птицю, рибу, томати, огірки, червоний перець, буряк, каву.

Співачка стала харчуватися всього два рази на день, а після 15 годин припиняє їсти взагалі. Голодування триває 18 годин до наступного дня. Зірка стверджує, що звикла до харчовими обмеженнями близько 20 днів, а потім звикла.

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Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в шкіряних лосинах і на платформі здивувала новим образом: "Ах, як хочеться бути вище".

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