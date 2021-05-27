Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на "Танцях з зірками", показала себе і розповіла про Каїр

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою, яка встигла завоювати безліч медалей на міжнародній арені. Красуня також брала участь у проекті" Танці з зірками", де її підтримував Влад Яма. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділитися багатьом цікавим.

Цього разу Анна опублікувала фото, на якому позувала в майці і штанях. Дівчина забралася на верблюда, посміхаючись перед фотографом.

"Мої враження від Каїра.

Я вперше була в Єгипті. Очікування були величезні, тому що мені дуже подобається все, що пов'язано з стародавнім Єгиптом! Захоплюють піраміди, мумії, папірус і всі винаходи стародавньої цивілізації.

На жаль, нинішній Каїр повністю розчарував! Сміття на вулицях, відсутність нормальних доріг і тротуарів. Рух машин вганяв мене в жах, адже таке відчуття, що правила дорожнього руху в Каїрі відсутні. І складається враження, що там не поважають свої пам'ятки", - написала Ганна.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Аня я цей жах з дорогами і сміттям досі пам'ятаю,коли ми з чоловіком вперше полетіли в Єгипет в 2008 році", "Каїр такий був і 30 років тому...для них це норм".

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