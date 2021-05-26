Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила, що готується стати мамою втретє, показала, як виглядає зараз

Не дивлячись на своє становище зірка не сидить на місці і активно бере участь в різних проектах. Телеведуча встигла знятися не в одному шоу, з'їздити на тематичні вечори і навіть презентувала спеціальну колекцію речей, розроблених разом з дизайнером Андре Таном.

Схоже, що і нове фото Осадча зробила поза домом, оскільки інтер'єр її з Горбуновим заміського особняка відрізняється лаконічністю, а в сторіс телеведуча показала Селфі в химерному дзеркалі з позолоченою рамою.

"Casual in luxury", - підписала знімок звезла.

Осадча запечена в рожевому томі з делолте, рожевому піджаку, а також легких світлих брюках і кросівках. Волосся Катерина зібрала в пучок, і схоже, вирішила не наносити макіяж.

До слова, телеведуча вважається однією з наймодніших дівчат країни. Створювати помітні образи Каті допомагають дизайнери і стилісти.

Телеведуча в День вишиванки показала себе в стильному образі - в білій сорочці з пишними рукавами у вишивці і в гірчичній вишитій сукні.

Нагадаємо, Горбунов показав, чим займається з маленьким сином вечорами, розчуливши шанувальників:»тепер ще дочку...".

Як повідомляла Politeka, Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей.

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