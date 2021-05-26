Співачка і актриса Дженніфер Лопес славиться своєю відмінною фігурою і ідеальною зовнішністю
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка не соромиться показувати себе без макіяжу і фотошопу. Вона прекрасно виглядає на сцені, але і в житті може дати фору багатьом молодшим зіркам. Весь секрет у фізичній активності і здоровому способі життя, який веде актриса.
На свіжих фото, які були зняті для реклами крему, Лопес позувала без грама косметики. Вона була в купальнику, тому в кадр потрапила спина і оголені плечі зірки. Вона напружила м'язи, продемонструвавши відмінну фізичну форму. Засмагла шкіра ідеально гармоніювала з квітучим обличчям артистки.
У коментарях під постом з рекламою співачці залишили масу приємних слів.
"Вражений твоєю красою", «Королева», «Ти виглядаєш чудово», "яка мила", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес вразила відвертим вбранням на сцені. Незважаючи на те, що влітку зірці виповнюється 52 роки, вона і не думає ставати скромніше. Джей Ло вважає за краще робити акцент на своїй фігурі ще більше, ніж раніше. Вона без сумнівів одягає пікантні боді, які демонструють у всій красі її стрункі ніжки і округлі стегна.
Нагадаємо, що Лопес відкинула збентеження, показавши підкачану фігуру в сукні з величезними вирізами:"хороша робота, Дженні".
Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес у сукні сорочці забула прикрити декольте, показавши зайве на вулиці: фото.
Також Politeka писала, що Лопес в купальнику з декольте показала, чим може здивувати на пляжі в 51 рік: "чарівності через край".