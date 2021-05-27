Курс валют в Україні 27 травня буде не найсприятливішим для гривні

Як передає Politeka.net, після тривалої ревальвації гривня не тільки зупинилася, а й зробила серйозний відкат. Всього за кілька днів долар сміливо відвоював позиції, перескочивши через позначку 27,5 гривень за одиницю. Євро теж показує зростання по відношенню до гривні.

Так, згідно з даними НБУ, в четвер долари продаватимуть на 9 копійок дорожче, ніж днем раніше. В обмінниках "зелені" можна буде побачити по 27,54 гривні.

Євро теж подорожчає, але незначно. За день європейська валюта подорожчає всього на 1 копійку і досягне позначки 33,67 гривень.

Втім, незважаючи на курсові коливання, гривні пророкують міцну позицію цього літа. Експерти запевняють, що сильного падіння курсу не буде, а гривня буде знаходитися в межах 27,5 гривень за долар.

Раніше ми писали, що ситуація на валютному ринку в даний момент сприятлива для України, оскільки дозволяє вивести платіжний баланс в профіцит. За словами експертів, на стрімке зміцнення гривні сильно вплинуло зростання цін на експортні товари, які продають українські виробники. В даний момент ціни на них досягли багаторічних максимумів.

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