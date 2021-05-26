Українська співачка Соня Кей, яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала, як насолоджується спокоєм на Мальдівах

30-річна артистка поділилася новим яскравим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз зірка, яка вирішила піти по стопах своєї матері Лідії Ротару і її знаменитої сестри і також стала співачкою, відпочиває на Мальдівах. Соня вирішила поділитися з підписниками частинкою сонця і моря.

На новому знімку Соня позує в блакитній воді океану під час купання. Красуня в купальнику стоїть спиною до камери, граціозно піднявши руки вгору. Крім самого океану, блакитного неба і Соні на фото нічого немає.

"Спокійно", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Краса", "як же красиво", "Наша красоточка", "Шикарно. Гарного відпочинку", "Прекрасна", "Мій дорогий Ангел", "є речі, які запросто можна відкласти на потім. Головне-життя на потім не відкладати!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Соня опублікувала відео, на якому позувала в білому парео і яскравому міні-бікіні. Красуня пробіглася по пляжу, дозволяючи поряд підніматися під потоками вітру. Після цього дівчина розвернулася і підійшла до чоловіка, який знімав дівчину.

Нагадаємо, племінниця Ротару прогулялася в міні-шортиках по пляжу Мальдів: "скільки прекрасного...".

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару попустувала в міні-бікіні в океані: кадри райських видів.

Також Politeka писала, що племінниця Ротару в міні-бікіні влаштувала пустощі на пляжі Мальдів: "райський куточок".