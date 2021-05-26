Внучка легендарного українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала, як за нею стежать на вулицях Італії

Як передає Politeka.net, Анна Сафрончик переїхала до Італії, коли їй було всього 13 років. Українка зуміла побудувати в Італії успішну кар'єру моделі і актриси. Судячи з усього, Анна настільки відома в країні, що за нею невпинно стежать папараці.

Це стало ясно з останніх сторіс зірки. 40-річна актриса показала, як зустрілася з другом за обідом. Вона зняла селфі, продемонструвавши шанувальникам свого співрозмовника.

Пізніше Анна показала, що через вулицю за нею стежило відразу кілька фотографів. Анна почала знімати їх у відповідь, коментуючи щось італійською мовою. Жінка сміялася і, ймовірно, з легкістю поставилася до ситуації, що склалася.

"Час папараці", - підписала відео Анна.

Раніше ми писали, що Анна Сафрончик показала, як доглядає за обличчям, підтримуючи свою нев'янучу красу. У свої 40 років актриса виглядає чудово. Іноді вона ділиться з шанувальниками секретами краси, публікуючи короткі відео з порадами. Цього разу актриса показала частину щоденного догляду за обличчям з використанням сироватки.

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