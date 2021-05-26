Зовсім скоро українці дізнаються, чи залишилися разом переможниця 11 сезону шоу «Холостяк» Анна Богдан і головний герой проекту Михайло Заливако

Як передає Politeka.net, поки глядачі нудять себе очікуванням виходу пост-шоу "Холостяка", Анна Богдан не втрачає даремно часу і відпочиває в Одесі. Вона поділилася кадрами зі свого відпочинку, заінтригувавши шанувальників цікавою компанією. Дівчина вирушила до Одеси зі своєю колишньою конкуренткою Джесікою Чегі. Судячи зі сторіс дівчат, разом вони відвідували якийсь важливий захід. Не виключено, що мова йшла про зйомки, пов'язані з проектом.

У себе в сторіс Анна засвітила Джесіку, зазначивши, що почала більше говорити українською в її компанії. Справа в тому, що Джессіка родом з Мукачева, тому переважно спілкується українською мовою.

"Проведеш з Джесікою два дні і почнеш розмовляти українською мовою. Так, Джессі?",- пожартувала Богдан.

"Я думаю, легко впоралася Аня", - відповіла дівчина.

Пізніше Богдан опублікувала відео з заходу, на якому обидві дівчини позували в неймовірно красивих вечірніх сукнях. Богдан вибрала червону сукню з розрізом до стегна, а Джессіка позувала в ефектній сукні темного кольору.

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