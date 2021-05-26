Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала чуттєвий образ і грацію в танці

Артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому вона показала ніжний образ для виступу.

Так, на знімках Кухар позує в довгій білій сукні з високим розрізом на спідниці майже до самого стегна. На першому фото балерина встала на пуанти і ефектно розкинула руки біля стіни.

На другому знімку вона продемонструвала, як виконує елемент підтримки на руках у прем'єра Національної опери України Ярослава Ткачука. Судячи з підпису, танцюристи готуються до нової вистави "Спартак". На знімку Кухар вигнулася в чуттєвій позі в руках у партнера.

"Чим брудніше Рим, тим чистіше Спартак", - підписала знімки Кухар.

У коментарях до фото відзначилася відома українська актриса Ольга Сумська.

"Я в передчутті!",- написала вона.

Шанувальники Кухар також не пройшли повз цей пост.

"Успіхів вам у всьому", "чудова", "Занадто красива", "ніжна красуня", "дуже не ординарне фото і краса", "обожнюю", - пишуть люди.

Раніше Кухар опублікувала фото з гримерки після одного з виступів - з яскравим макіяжем з блискітками і з величезними букетами кольором.

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