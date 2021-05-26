Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте шумно відсвяткувала свій 50-річний ювілей

Як передає Politeka.net, на святі у дочки Алли Пугачової зібралися практично всі зірки російського шоу-бізнесу. Була на святі і сама примадонна, яка виблискувала і веселилася в пишній сукні. Крістіна Орбакайте була одягнена в неймовірної краси сукню білого кольору. Артистка вибрала наряд з дуже глибоким декольте, продемонструвавши, що її краса непідвладна віку.

Прийшов на свято до матері син Христини Микита Пресняков разом зі своєю красунею-дружиною. Модель Олена Краснова вибрала для свята світле плаття, яке гармоніювало з нарядом Христини. На фото, яке Олена опублікувала в мережі, парочка стояла біля своєї матері.

"Спасибі @orbakaite_k за душевний вечір. Любимо!",- підписала фото Краснова.

У коментарях і Олені, і Христині залишили масу компліментів. Шанувальники відзначили, що вони дуже схожі.

"Як дві сестрички", "Христина! Ви чарівність і краса!", "Красиві неймовірно", "прекрасне фото! Щастя Вам!", "Які ви всі красиві, нехай так буде завжди", "богині", "Сумна невісточка. Напевно закохалася", "Крісті ікона стилю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Орбакайте показала дорослу внучку Пугачової:"вже дівчина в ній прокидається".

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