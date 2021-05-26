Відома українська співачка Камалія показала розкішний образ і засвітилася в компанії Михайла Поплавського і Дзідзьо

Зірка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Камалія показала свої образи, які вона підібрала для відвідування Національної музичної премії «Українська пісня року», де вона стала володаркою однієї з нагород.

Так, на сцені співачка виступала в розкішній жовтій сукні з хутровою асиметричною спідницею, що демонструє її ноги, і глибоким декольте до самого живота, прикрашеним рюшами.

Крім того, Камалія позувала на загальному фото з Михайлом Поплавським, Дзідзьо і Геною Вітером. На цьому знімку співачці постала вже в довгій синій сукні в обтяжку.

Шанувальники Камалії відзначилися в коментарях з привітаннями.

"Вітаю від чистого серця", "Вітаю!",- писали люди.

Раніше ми писали, що Камалія разом зі своєю сім'єю відвідала нове шоу «Твій день» на телеканалі «1+1». У своєму Instagram вона поділилася кадрами зі зйомок.

На шоу сімейству довелося продемонструвати свої кулінарні таланти. На опублікованих знімках Камалія і її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур, були одягнені в Фартухи. Поруч з ними були їхні дочки-близнючки – Мірабелла і Арабелла.

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