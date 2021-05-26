Відома у всьому світі актриса українського походження Ольга Куриленко показала себе в образі брюнетки з чубчиком, вразивши шанувальників

Як відомо, 41-річна уродженка Бердянська прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франщизи про агента 007. Актриса і модель живе у Франції, проте продовжує зніматися в американських фільмах і з'являтися у великих проектах. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, проте частіше публікує архівні фото.

Як пише Politeka.net, цього разу Куриленко також показала старий чорно-білий знімок. На ньому її ще зовсім молоде обличчя відображено крупним планом. У той період актриса була пекучою брюнеткою з рівною чубчиком.

Погляд Ольги на фото виглядає дуже виразним завдяки темному макіяжу.

"Як проходить ваш тиждень?",- підписала фото зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Оля тобі дуже йде така стрижка з чубчиком, мило дуже", "чудовий чорно-білий", "Вау ти така чудова, красива, Божественна", "така шикарна", "Красива жінка", "яка красива дівчинка!", "Дуже красива Ви на цьому фото, втім як і на всіх інших, але на цьому особливо", "я впевнена, що це найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачила", - пишуть люди.

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