Відомий український шоумен і ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав свій образ для нового гучного проекту

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Решетник оголосив, що буде ведучим Міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2021. Про це пише Politeka.net.

Шоумен поділився новому знімку, на якому він позував у розкішному костюмі, явно підібраному для такого важливого заходу. Кімната на задньому плані теж виглядала ефектно з безліччю вогників з рожевим підсвічуванням.

На пост ведучого відреагували головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако.

"Це знову обкладинка GQ?",- написав він.

Шанувальники Решетника також не змогли пройти повз цього поста.

"Тобі дали титул нарешті?", "Супер Гриша", "найкращий ведучий», "хто ж ще", "Гриша, Ти вогонь", "Ну так, красунчик, верх супер, над дизайном брюк можна було б по працювати, приховати не досконалості шикарного мужчинки", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що дружина Решетника Христина показала свій відпочинок за містом.

Для нового фото вона вибрала стильний світшот з кумедним принтом і блакитні джинси, при цьому вона розпустила волосся і не завдала на обличчя косметику.

Нагадаємо, дружина ведучого реаліті-шоу "Холостяк" Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.

Також Politeka писала, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною показали реалії життя з трьома дітьми, викроївши момент для романтики.