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Відома модель Жизель Олівейра, яка є зіркою бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", показала себе в яскравому пляжному образі

Як передає Politeka.net, 28-річна модель приїхала підкорювати Американський модельний бізнес з Бразилії. Дівчина не знала мови, але це не завадило їй стрімко будувати кар'єру і підписувати вигідні контракти з відомими брендами. Піком кар'єри моделі стала участь у показі Victoria's Secret. Цей показ зробив Жизель популярною у всьому світі. Сьогодні на аккаунт дівчини в Instagram підписані люди з різних куточків планети.

Жизель дуже активна в соцмережах. Вона щодня балує шанувальників яскравими знімками, підігріваючи інтерес до своєї персони. Цього разу Олівейра продемонструвала на собі яскравий пляжний образ. Модель позувала біля басейну в купальнику, поверх якого одягла яскраво-синю прозору сітку. Засмагла шкіра вдало гармоніювала з яскравим вбранням. Красуня витягла свої стрункі ніжки, а обличчя підставила сонцю.

"Сумую за Майамі, засмагою і пляжем/ басейном", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Така яскрава", "Які ніжки", «Ти просто диво», «Дух захоплює від такого видовища», "Ангел на землі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" підкреслила достоїнства фігури корсетами:"Краща на світі...".

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