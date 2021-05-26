Українська актриса Інна Білоконь, відома за роллю мами Вєрки Сердючки, показала, як виглядає в реальному житті

Як передає Politeka.net, 53-річна артистка вже довгий час є беззмінною партнеркою Андрія Данилка. Образ мами тісно пов'язаний з образом Вєрки Сердючки, яка з'являється в супроводі Білоконь на всіх шоу і концертах.

Як і Данилко, поза образом Ірина не особливо публічна особистість. Час від часу вона радує шанувальників оновленнями в своєму Instagram, проте робить це дуже рідко. На свіжому фото актриса показала, як виглядає в реальному житті. Вона зробила селфі, прикривши половину обличчя собакою. Втім, шанувальники змогли розгледіти глибокі зморшки біля очей, які побороздили обличчя ще досить молодої актриси.

Варто відзначити, що віддані шанувальники залишили зірці тільки добрі коментарі під постом.

"Масяняц, «Королева», «Інна Вікторівна, отримала велике задоволення, від перегляду Решки з вашою участю, занурення в океанаріум з акулами окремий кайф, спасибі", "Мілашки", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що мама Вєрки Сердючки потішила спекотним фото з роздягненим красенем. На знімку вона була відображена під час вуличного заходу. Судячи з геотегу, справа відбувалася на Хрещатику в теплу пору року.

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