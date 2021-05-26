Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав свою веселу дочку, здивувавшись тому, як швидко вона дорослішає

Гуморист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Ткач часто показує в соцмережі свою сім'ю. Цього разу він також позував на знімку з донькою.

Лізі Ткач у вересні цього року виповнюється 7 років. Як з подивом зазначив у підписі до знімка її батько, це означає, що вже в цьому році вона піде в школу.

На знімку Ткач одягнений у все чорне і досить посміхається, а його дочка в пишній рожевій спідниці зворушливо обіймає тата, притискаючись до нього. Виглядають тато з донькою дуже щасливими.

"Цього року вже в перший клас!",- підписав знімок Ткач, додавши до цих слів здивовані смайли.

Під його постом відзначилася співачка Оля Цибульська.

"Як вони швидко ростуть!",- написала вона.

Шанувальники коміка також відреагували на фото.

"Татова доця", "успіхів у навчанні. Лізі у Вас така обаяшка, їй всі вчителі повинні вже тільки за її харизму 12 ставити", "як же він любить свою донечку!", "Значить треба швидше братика!", "Зовсім доросла", "Папкіна принцеса", "класний тато і класний актор", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" в модному вбранні підкорив харизмою в компанії Віктора Павлика: "злетілися Орли".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" засвітився в обнімку з відомою блондинкою, сполохавши мережу: "Думав, ви пара...".

Також Politeka писала, що Юрій Ткач показав, як "вколює" по вихідних разом з Віктором Павликом: "Ой, мамо...".