Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав свою веселу дочку, здивувавшись тому, як швидко вона дорослішає
Гуморист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Ткач часто показує в соцмережі свою сім'ю. Цього разу він також позував на знімку з донькою.
Лізі Ткач у вересні цього року виповнюється 7 років. Як з подивом зазначив у підписі до знімка її батько, це означає, що вже в цьому році вона піде в школу.
На знімку Ткач одягнений у все чорне і досить посміхається, а його дочка в пишній рожевій спідниці зворушливо обіймає тата, притискаючись до нього. Виглядають тато з донькою дуже щасливими.
"Цього року вже в перший клас!",- підписав знімок Ткач, додавши до цих слів здивовані смайли.
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Під його постом відзначилася співачка Оля Цибульська.
"Як вони швидко ростуть!",- написала вона.
Шанувальники коміка також відреагували на фото.
"Татова доця", "успіхів у навчанні. Лізі у Вас така обаяшка, їй всі вчителі повинні вже тільки за її харизму 12 ставити", "як же він любить свою донечку!", "Значить треба швидше братика!", "Зовсім доросла", "Папкіна принцеса", "класний тато і класний актор", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" в модному вбранні підкорив харизмою в компанії Віктора Павлика: "злетілися Орли".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" засвітився в обнімку з відомою блондинкою, сполохавши мережу: "Думав, ви пара...".
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