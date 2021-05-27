Головний герой шоу "Холостяк 11" Михайло Заливако вирішив поділитися одкровенням

Як повідомляє Politeka.net, про це герой шоу, який у фіналі вибрав Анну Богдан, написав на своїй сторінці в Instagram.

"Для мене з дитинства це була каторга, тому що я дико ненавидів читати... це прям війна з татом була, який змушував читати по листу і потім переказувати в кінці дня. Не прочитав - не пішов гуляти. Але, я ніколи не вірив у те, що він говорив «сина, це тобі стане в нагоді, повір..." - написав він.

Заливако зізнався, що з часом змінив свою думку.

"Ну що сказати😆 тато мав рацію. Книг багато не буває і я думаю, що одна з моїх цілей і мрій в житті - це прочитати якомога більше книг за життя. Звичайно, я теж ледачий пень, який не завжди це робить, але, я себе змушую», - зазначив він.

ТОП-5 книг Михайла За останній час виглядає наступним чином:

1. Ден Міллен "Шлях мирного воїна"

2. Робін Шарма "Святий, серфінгіст і Директор"

3. Ірина Хакамада "Дао життя"

4. Ірина Хакамада "Рестарт"

5. Айн Ренд "Атлант розправив плечі"

Нагадаємо, прийшовши на шоу, Заливако хвалився, що в свій 31 рік володіє логістичною компанією і активно її розвиває. Перша робота Михайла-адміністратор готелю. Згодом він також був перекладачем іноземної мови. А ось екс-учасниця Анна Гузєєва після вильоту з шоу стверджувала, що Заливако насправді ніякий не бізнесмен, а тренер спортивного залу і фітнесу.

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