Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила, що готується стати мамою втретє, блиснула в цікавому образі на сцені

Незважаючи на своє становище, зірка не сидить на місці і активно бере участь в різних проектах. Телеведуча встигла знятися не в одному шоу, з'їздити на тематичні вечори і навіть презентувала спеціальну колекцію речей, розроблених разом з дизайнером Андре Таном.

Крім того Осадча стала ведучою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2021. Відповідні кадри публікують у соцмережах, передає Politeka.net.

Катя Осадча блищала на сцені в ефектному довгому просторому платті, що приховує її животик. На голові у ведучої була капелюшок такого ж ніжно блакитного кольору, як і плаття.

"Наша люба Катюша встигає все", - емоційно підписав фото Осадчої дизайнер Андре Тан.

Зазначимо, співведучим конкурсу стала відомий український шоумен і ведучий шоу «Холостяк» і «Холостячка» Григорій Решетник.

Також Осадча показав фото з героїнею нового сезону шоу» Холостячка " Златою Огневич.

Крім того, Осадча сфотографувалася з Олею Поляковою.

Нагадаємо, Горбунов показав, чим займається з маленьким сином вечорами, розчуливши шанувальників:»тепер ще дочку...".

Як повідомляла Politeka, Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей.

Також Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».