Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила, що готується стати мамою втретє, блиснула в цікавому образі на сцені
Незважаючи на своє становище, зірка не сидить на місці і активно бере участь в різних проектах. Телеведуча встигла знятися не в одному шоу, з'їздити на тематичні вечори і навіть презентувала спеціальну колекцію речей, розроблених разом з дизайнером Андре Таном.
Крім того Осадча стала ведучою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2021. Відповідні кадри публікують у соцмережах, передає Politeka.net.
Катя Осадча блищала на сцені в ефектному довгому просторому платті, що приховує її животик. На голові у ведучої була капелюшок такого ж ніжно блакитного кольору, як і плаття.
"Наша люба Катюша встигає все", - емоційно підписав фото Осадчої дизайнер Андре Тан.
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Зазначимо, співведучим конкурсу стала відомий український шоумен і ведучий шоу «Холостяк» і «Холостячка» Григорій Решетник.
Також Осадча показав фото з героїнею нового сезону шоу» Холостячка " Златою Огневич.
Крім того, Осадча сфотографувалася з Олею Поляковою.
Нагадаємо, Горбунов показав, чим займається з маленьким сином вечорами, розчуливши шанувальників:»тепер ще дочку...".
Як повідомляла Politeka, Осадча засвітила їх з Горбуновим Елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей.
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