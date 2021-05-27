Реперша Alyona Alyona, яка любить епатувати публіку, зачепила українців за живе

29-річна зірка продовжила виставляти в своєму мікроблозі в Instagram відверті знімки, пропагуючи бодіпозитив, передає Politeka.net. Цього разу реперша скопіювала образ американської інстадиви BIG LATTO.

На фото Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) постала в одній нижній білизні та сріблястих високих чобітках. Дівчина прийняла томну позу на малиновому покривалі, тримаючи в руках соняшник (в оригіналі BIG LATTO тримає величезну троянду).

У підписі Alyona Alyona торкнулася актуальної теми, взявшись просвіщати українців у пікантних питаннях.

"Коли червоніють при слові се*с - я чую шум. Се*с - це те, про що соромно/ страшно говорити більшості з нас. Все починається з дитинства: спочатку нам не можна говорити про це з батьками, соціум також соромиться, потім з коханою людиною не виходить... З цього випливає дуже багато неприємних питань, починаючи з проблем в ліжку від сором'язливості і закінчуючи важкими хворобами від необізнаності. Але чому ми так звикли: про се*с не говоримо, але потім дивуємося, чого наші діти таке страшне коять в Інтернеті. Я вважаю, що не треба боятися се*су, про це потрібно говорити. Як дорослим між собою, так і дорослим з дітьми", - заявила реперша.

Своїм постом Саврененко викликала бурю в коментарях. Думки українців розділилися, одні підтримали зірку, інші обурилися її безсоромністю.

"Ну нарешті! Давно треба підняти цю тему в суспільстві 👏 👏 👏"

"Мама Босс😏"

"Альона, піднімаєш важливі питання👏 фото звичайно ж, як завжди 🔥 😍 "

"Встидайся, дівко!!!"

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