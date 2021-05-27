Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан відповіла на важливі питання фанатів

Після фіналу "Холостяка«, в якому Михайло Заливако вибирав Анну Богдан, потік негативних коментарів обрушився на пару, адже якщо Михайлу пророкували щасливе майбутнє з молодою учасницею Юлією» Зайкою", то Анну відмовлялися приймати в якості переможниці.

Розлучена молода жінка вирішила не відповідати на потік негативу на свою адресу, але на питання фанатів особистого характеру про життя і важливі життєві уроки в цілому, відповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Хлопець забороняє йти на роботу, мовляв я повинна працювати і прибирати", - пише прихильниця. Анна не стала стримуватися: "як це взагалі хлопець може щось забороняти? Вам мама може заборонити йти гуляти з хлопчиком в 12 років, але явно не хлопець! Ви ж себе не на смітнику знайшли, чому фактично чужа людина може Вам забороняти? Це привід задуматися про ваше життя".

Одна дівчина запитала, чи вважається зрадою поведінку її хлопця: «для одних це зрада, для інших – ні, все індивідуально».

Анна також зазначила, що жодні вітаміни, вправи і переконання не допоможуть уникнути стресу, якщо є дратівливий фактор, з яким треба боротися.

Ще одна прихильниця розповіла про побиття чоловіка, з яким у неї різниця в 17 років, і відразу отримала впевнену відповідь Анни: "готові терпіти домашнє насильство над собою і майбутніми дітьми? Вперед! Народжуйте, робіть красиву картинку і живіть так, щоб ніхто не засудив. Але якщо ви хоч трошки любите себе і своє здоров'я, то це привід задуматися над вашим майбутнім і безпекою».

Відзначимо, зараз багато критики стало надходити в бік Анни. Дівчина іноді відповідає Своїм ненависникам. Зокрема вона "заткнула рот" однієї з користувачок мережі. У своєму сторіс Анна розмістила фото, де одна з фанаток шоу неприємно висловилася про її зовнішність.

"Поважаю думку кожної людини, але тільки не тоді, коли критика стосується зовнішності, даної нам з народження", - написала Анна.

Переможниця "Холостяка" зазначила, що образливий коментар їй написала дівчина з дитиною, і висловила надію - її дитині прищеплять хороші манери.

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