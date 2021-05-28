Ведучий Леся Нікітюк вирушила на спекотний відпочинок, звідки показує кадри своїх розваг

Леся встигає не тільки зніматися в різних шоу, а й дивувати кадрами з відпочинку. Чергуючи зйомки з відпусткою разом з сім'єю, артистка цього разу вирішила на відпочинок в турецький Бодрум. Причому розкіш вілли, де вона відпочиває, настільки вразила її, що стримувати емоції Леся не стала навіть записуючи Сторі для фанатів.

"Саме приголомшливе те, що я думала, що це рецепшн. А це наша вілла. Подивіться на ці живі квіти, на цю красу, у мене такого ще не було. Я як Афіна Паллада", - сказала телеведуча в ранніх Сторі. Після цього зірка показала самі апартаменти.

Не обійшлося без "домашніх" кадрів у ванній кімнаті, де Леся приводила себе з ранку в порядок. Позуючи без макіяжу і прикрас, вона відчувала себе впевнено в одному банному халаті.

"Ну що, дівчатка? Розкішна вілла, розкішний сон. Я прям ожила. Але тут одне з двох: або вілла так діє або мої вітаміни» - віджартувалася Нікітюк.

До цього Лесю виявили сплячою в гримерці, при чому зірка прикемарила сидячи на стільці. Те, що трапилося Нікітюк списала на втому. Втім, кадри були зроблені буквально напередодні її відльоту до Туреччини. Так що вже зараз ведуча розслабляється на курорті і її бажання збулося.

"Вчора в гримерці заснула... прям як колись на парах в універі Поняла зрозуміла. .. що пора на відпочинок, бо триндець мені! Студенти впізнали себе? 😁 👇 🏻 ",- йдеться в підписі.

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