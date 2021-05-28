Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе і привітала свого брата з днем народження
Як пише Politeka.net, Наомі стала легендарною моделлю, яку прозвали "Чорною Пантерою". Красуня була на вершині популярності в 90-і роки, але і зараз за зіркою стежать мільйони в соціальних мережах, де Кемпбелл веде свій блог.
Цього разу Наомі опублікувала фото, на якому була в короткій куртці і сукні і з рівним волоссям. Поруч можна побачити її рідного брата Ленні Кравіца-американського рок-музиканта. Він в чорному шкіряному костюмі і в чорних окулярах. Дідусь з боку батька був вихідцем зі звичайної української єврейської сім'ї, яка переїхала в Нью-Йорк. Прадід Ленні, Леонід Кравець був корінним киянином.
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"З Днем Народження, мій чудовий брат Ленні, ти такий реальний, відданий, чесний. Люблячий і оберігає !! І давайте не будемо забувати про оригінальну ROCKSTAR !! Я люблю тебе безмірно, Фам, нехай цей день благословить тебе і допоможе тобі тисячу разів ❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂", - написала Наомі.
На знак подяки брат прокоментував привітання, і зізнався, що любить свою сестру, подякувавши за теплі слова.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали в коментарях безліч привітань для брата Наомі: "Мені подобається, що у нього і Стіві один день народження! Нехай править любов і Близнюки!", "Останнім часом було багато днів народжень 😭", "
У різний час з Кравіцем зустрічалися Мадонна, Кайлі Міноуг, Наомі Кемпбелл, Стелла Маккартні, Кейт Мосс, Наталі Імбрулья, Кейт Хадсон, Пенелопа Крус.
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