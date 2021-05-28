Яка робота над собою

Українська співачка Джамала розчулила шанувальників новими фото і показала, як вона справляється з дітьми і роботою

Як повідомляє Politeka.net, Джамала і її чоловік Бекір Сулейманов-щасливі батьки двох чарівних хлопчиків: Емір-Рахмана і Селім Гірая. До слова, молодший синок пари нещодавно відсвяткував 10 місяців з дня народження.

Тепер у зірковій родині ще один вагомий привід для радості, Нова зйомка, в ході якої Джамала розповіла, як їй виходить бути супермамою. Знімками з фотосесії співачка поділилася в своєму Instagram.

"✔️Зібратися на гучний світський захід

✔️Погодувати і заспокоїти дітей

⠀Все done і❤️

Який був івент, розповім завтра", - написала Джамала

На першому фото Джамала стоїть в шикарній сукні в підлогу кольору фуксії. Зірка з красивим макіяжем і ефектною укладкрою волосся. На наступному знімку Джамала трепетно тримає на руках молодшенького синочка пари Селім Гірая.

Знімки прокоментували зірки українського шоу-бізнесу Маша Єфросиніна, Світлана Тарабарова та Леся Нікітюк.

" Топ🔥", " Джа, яка робота над собою!!! Який феєричний результат! Браво �🁏� �🁏🟻🁏�", " 🔥woooww".

Дивлячись на знімки важко повірити, як швидкоплинний час, адже синочки співачки стали такими вже дорослими - її діти просто диво.

Примітно, що вся сім'я вибрала для зйомки вбрання в бежевих відтінках, які підкреслюють незвичайну красу кожного з них.

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