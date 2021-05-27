Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про те, як живе

40-річна зірка завжди виглядає стильно, пише Politeka.net. В одному з інтерв'ю красуня розповіла, що в гардеробі дівчини має бути хоча б два ключові образи: біла блузка і чорний костюм, а також червона сукня і каблуки.

А якщо часу в обріз, то телеведуча рекомендує додати образу ефектності за допомогою червоної помади і ідеального тону.

На нових фото в Instagram Ребрик постала в стильному образі, в якому ідеально все. Зірка одягла маєчку, жакет, брючки і білі літні черевики, завершивши образ різними аксесуарами.

На кадрах блондинка спустила з плеча жакет, надавши якоїсь грайливості образу.

"Не вмію жити без планів, без перспективи і позначених цілей. # такасереда", - написала Лілія.

За годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Молода красива стильна і взагалі проста хороша дівчина актриса мама і дружина)", " дуже красива і чарівна ❤️. Нехай складеться в житті все як плануєте 🙏", " який гарний лук 😍", "красива така", " красуня. Коли ви все встигаєте?😍 😍 😍 😍 ", "Ви класна!", "Нехай все збудеться🔥", " теж не можу без цього жити❤❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лілія Ребрик народилася 8 травня 1981 року. Зірка - майстер спорту з художньої гімнастики. Красуня відмінно танцює, і у 2011 році вона навіть взяла участь в шоу "Танці з зірками", де познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм Диким.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свій ранковий раціон, фото вкусняшок:"можна і поснідати".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в майці і шортиках подала українцям хороший приклад: "набридло карантинити".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в стильній блузі показала розкішну фігуру в студії:"справжня українська жінка-приклад".