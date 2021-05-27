Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", влаштувала собі справжнє тренування

35-річна співачка не може жити без руху. Вона систематично ходить в спортзал. Вже цієї осені вона стане "Холостячкою 2". Ну а поки зірка показала, як після кави готує тіло до проекту. Про це вона повідомила у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Я не знаю, як це воно стрибається", - підписано відео, де Злата робить стрибки.

На наступному відео видно, як Огневич тренує ноги глибокими присіданнями за допомогою фітнес-гумки.

Вихідна позиція-ноги на ширині плечей, гумка на стегнах трохи вище колін. Таз відведений назад і опускається вниз, до тих пір, поки стегна не стануть паралельно підлозі. Повертається у вихідну позицію. Рекомендовано робити 3 підходи по 15 повторень.

Нещодавно співачка вирішила провести цілий місяць без кави і утриматися від шкідливої їжі. Коротше, так щоб зовсім без кави вона не зможе через насичений графік роботи... (робить жест, ніби стріляє у скроню-ред.). Вона спить по 4-5 годин і без кави нереально прокинутися. Також дівчина намагається дотримуватися здорового способу життя.

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