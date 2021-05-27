За що дісталося співачці?

У Мережі гаряче обговорюють участь Тіни Кароль в найбільшому музичному фестивалі України

Так, 36-річна зірка оголосила в своєму TikTok, що стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend 2021, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка двічі з'явиться на сцені. У підписі до кадрів Тіна, яка засиділася на карантині, повідомила, що рада вийти з онлайну.

"Нарешті оффлайн! Чекаю тебе на моєму концерті в @atlasweekend. 5 і 6 липня! ❤️ #atlasweekend", - підписано відео.

Варто відзначити, що ці дні будуть безкоштовними для відвідувачів фестивалю, тому концерт поп-діви побачить кожен бажаючий.

На Atlas Weekend 2021 Кароль обіцяє виконати хіти зі свого крайнього альбому «Красиво», а також улюблені пісні, але в нових аранжуваннях.

Спеціально для фестивалю співачка готує ciber show, для постановки якого запросила хореографів-постановників Дмитра Жука, а також Марину Кущеву, знайому глядачам по постановці знаменитого кліпу "Скандал".

На одній сцені з Тіною виступить барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor, який спеціально прилетить на фестиваль.

Новина швидко розлетілася в Мережі. Зокрема, на сторінці журналу Viva! в Instagram жарко обговорюють цю подію. На Кароль, яка з'явилася тут на фото в сріблястій сукні з вирізом на животі, посипалася критика:

"Тільки там її і не вистачало😂"

"Жах"

"Пропав фестиваль"

"краще б не виходила"

"Клас ❤️"

"Вона стає токсичною😢"

"Можливо, її творчість розрахована на інший сегмент аудиторії?"

Нагадаємо, Тіна Кароль на кадрах в ліжку переборщила з відвертістю і показала зайве: "на межі..."

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