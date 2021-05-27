Переможниця " Холостяк-9" Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, поділилася своєю думкою з приводу сексуальності в період вагітності

Дівчина вийшла заміж за екс - "Холостяка" Микиту Добриніна, і зараз пара чекає народження свого первістка. У новому пості в Instagram Даша вирішила звернути увагу публіки на сексуальність жінок під час вагітності, передає Politeka.net.

"Не забувайте про свою сексуальну сторону", - звернулася вона до учасниць.

Дівчина опублікувала красиві знімки, на яких вона позує з напіввідкритим ротом. На Даші сірий жакет, а під ним чорна майка. Легкий макіяж в нюдових тонах і натуральні хвилі на волоссі надають образу чуттєвості.

Користувачі в коментаря засипали квіткову компліментами, але не обійшлося і без критики, деяким не сподобався напіввідкритий рот на всіх фото.

"Чому на всіх фото відкритий рот? 😂", "Шикарний�😍🔥😍🔥😍🔥�", " Прекрасна😍 🔥 😍 😍 🔥"," посмішка шикарна 😍 🔥 ", " Гарне волосся😍", " Неймовірно красива 😍", Вааааау", " повністю згодна😍 🔥 🔥", " класна, не треба про ті забувати в будь-який період життя. А під час вагітності, жінка прекрасніша вдвічі ❤️", - написали користувачі.

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