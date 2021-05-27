Відомий український шоумен і ведучий шоу "Холостяк" і» Холостячка " Григорій Решетник показав свій образ для нового гучного проекту
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Решетник захоплений заходом, на якому він ведучий - Міжнародний конкуру краси для успішних жінок. Ukraine International 2021. Про це пише Politeka.net.
Шоумен поділився новому знімку, на якому він позував у розкішному костюмі, явно підібраному для такого важливого заходу. Кімната на задньому плані теж виглядала ефектно з безліччю вогників з рожевим підсвічуванням. Решетник показав нарізку відео своєї роботи - то він на сцені, то за лаштунками.
"Mrs. Ukraine International 2021 👑 Це було феєрично 🕺 🏻 🤩 ,- написав він.
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Шанувальники Решетника також не змогли пройти повз цього поста.
"Майте совість, люди на хліб не мають, А Ви так розкошуєте.😂😮", "Супер Гриша", " Hollywood", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що дружина Решетника Христина показала свій відпочинок за містом.
Для нового фото вона вибрала стильний світшот з кумедним принтом і блакитні джинси, при цьому вона розпустила волосся і не завдала на обличчя косметику.
Нагадавши, дружина ведучого реаліті-шоу" Холостяк " Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.
Також Politeka писала, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною показали реалії життя з трьома дітьми, викроївши момент для романтики.