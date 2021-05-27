Відомий український шоумен і ведучий шоу "Холостяк" і» Холостячка " Григорій Решетник показав свій образ для нового гучного проекту

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Решетник захоплений заходом, на якому він ведучий - Міжнародний конкуру краси для успішних жінок. Ukraine International 2021. Про це пише Politeka.net.

Шоумен поділився новому знімку, на якому він позував у розкішному костюмі, явно підібраному для такого важливого заходу. Кімната на задньому плані теж виглядала ефектно з безліччю вогників з рожевим підсвічуванням. Решетник показав нарізку відео своєї роботи - то він на сцені, то за лаштунками.

"Mrs. Ukraine International 2021 👑 Це було феєрично 🕺 🏻 🤩 ,- написав він.

Шанувальники Решетника також не змогли пройти повз цього поста.

"Майте совість, люди на хліб не мають, А Ви так розкошуєте.😂😮", "Супер Гриша", " Hollywood", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що дружина Решетника Христина показала свій відпочинок за містом.

Для нового фото вона вибрала стильний світшот з кумедним принтом і блакитні джинси, при цьому вона розпустила волосся і не завдала на обличчя косметику.

Нагадавши, дружина ведучого реаліті-шоу" Холостяк " Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.

Також Politeka писала, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною показали реалії життя з трьома дітьми, викроївши момент для романтики.