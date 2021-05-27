51-річна українська співачка Ірина Білик показала закулісний кадр

Ірина Білик займається творчістю з раннього дитинства, зокрема в шість років вона вже була солісткою дитячого ансамблю «Сонечко», передає Politeka.net.

З того часу артистка побудувала кар'єру, завоювавши велику любов шанувальників, завдяки своїм пісням.

Днями артистка виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру. До слова, виступ переносився чотири рази через карантинні обмеження, однак фанати повернули лише кілька десятків квитків з приблизно 7000 проданих місць.

У своєму сторіс Ірина опублікувала унікальний закулісний кадр. На фото співачка постала в наряді з декольте-сіткою і з рукавичками. Білик підкреслила очі чорним кольором.

"Ювілейний концерт. За момент до...",- написала артистка.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Ірина Білик за свою кар'єру отримала ряд престижних премій. Зараз відома блондинка часта гостя на різних проектах.

При цьому артистка займається вихованням свого маленького сина Табріза Ахмадова, якого народила сурогатна мати.

На початку травня співачка розповіла, що розлучається з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Примітно, що це був перший офіційно зареєстрований шлюб Білик.

Зірка розповіла, що довгий час вони жили в розлуці, і коли сім'я стала умовною, вона вирішила - це кінець.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

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