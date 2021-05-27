Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на студії

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова не тільки затребувана телеведуча, а й актриса театру і кіно. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю, а також читає вірші, радуючи фанатів цікавим контентом.

Цього разу Даша вирішила поділитися радістю - до неї приїхала подружка Діана Дорожкіна-відомий модельєр. Дівчата вирішили разом відвідати фотостудію, влаштувавши собі спільні зйомки. На короткому відео Трегубова разом з подружкою танцювали і розважалися, насолоджуючись довгоочікуваною зустріччю.

"Колись давно ми познайомилися на зйомках - я була у Діани в гостях, і вона пригощала мене власноруч приготованим черешневим варенням (і це реально було дуже смачне варення, Діана прекрасно готує!) З тих пір ми дружимо з цією розкішною брюнеткою, мене захоплює її краса, благородство, талант, почуття гумору і неймовірна доброта. Діана Дорожкіна, прилітай частіше", - написала Даша.

Фанати відразу почали засипати дівчат компліментами:

"Милі леді", "Класні красуні", "Люблю".

Нагадаємо, Трегубова з "Х-Фактора" в червоній сукні засяяла на " людині року"

А ще Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" вся в червоному прикувала погляди до бездонного декольте

Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-Фактора" поділилася кадрами робочого процесу, українці оцінили



