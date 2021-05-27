Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін, який разом з дружиною чекають поповнення в родині, відверто розповів про їхні стосунки

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник романтичного реаліті-шоу" Холостяк " Микита Добринін, який після проекту одружився на Даші с, зараз разом з коханою в очікуванні дива. Не так давно пара в своїх соцмережах повідомила про вагітність.

"Любов назавжди. Чи можливо це? Ми ніколи не знаємо, що чекає нас в майбутньому, але маємо повну владу над своїм вибором в даний момент. Ми з Дашею щодня працюємо над нашими відносинами. Робимо все для того, щоб прожити довге і щасливе життя разом. З кожним днем стаємо мудрішими і ще більше зближуємося", - написав він.

Микита зазначив, що вони з Дашею навчилися вирішувати непорозуміння, які іноді виникають.

«Ми точно знаємо, що немає відносин без непорозумінь, але вже знаємо, як з ними справлятися. Ми настільки сильно любимо один одного, що вирішили розділити свою любов з нашим малюком. Зовсім скоро нас буде більше, як і нашої любові один до одного», - написав Н.

Добринін стверджує, що застава його з квітковою щасливих відносин проста, і вирішив ним поділитися.

* Завжди вибирайте серцем, а не головою.

* Вмійте чути свого партнера.

* Шукайте компроміси в спірних питаннях.

* Будьте чесні, говорите про свої почуття або образи.

* Цінуйте свого партнера.

Слова Добриніна зворушили користувачів мережі. Вони захоплюються парою, і бажають, щоб їх відносини і почуття дійсно збереглися на все життя.

"Ви дуже красива пара! Бажаю вам все життя пронести вашу любов! Будьте найщасливішими», «круті», «прекрасні», "ви неймовірна пара", - пишуть в коментарях.

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