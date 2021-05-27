Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, показала, як проводить час в машині

Зірка чудово виглядає з і без макіяжу, повідомляє Politeka.net. Хореограф ніколи не соромиться показати себе з "голим" обличчям.

В одному з інтерв'ю 33-річна красуня розповіла, що стала займатися гімнастикою для обличчя, для якої важливі дисципліна і система. Гімнастику для обличчя артистка робить щоранку.

Від природи у танцівниці хороша шкіра, але все одно вона доглядає за нею, наносячи хорошу уходову косметику. А з віком також стала постійно відвідувати косметолога. Запорука здорової шкіри, на думку Олени, очищення - це шкіра, у якої пори не забиті.

На одних з останніх сторіс танцівниця показала результати хорошого догляду за шкірою. Вона позувала в машині, показавши обличчя без косметики.

Красуня рухала головою під музику, сидячи за кермом. Виглядала Шоптенко дуже свіжо.

"8.10 бадьоро їду на зйомку", - написала зірка.

Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Крім того, що Олена Шоптенко доглядає за шкірою обличчя, також вона правильно харчується. Це звичка у неї з дитинства, хоча вона і дозволяє собі борошняне і солодке однак тільки в першій половині дня.

Зірка також стверджує, що стан шкіри залежить від зовнішніх факторів, зокрема, одержувані стреси. Але є маса технік, за допомогою яких дійсно можна морально відпочити, і від цього виглядати відмінно.

Нагадаємо, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

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