Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала Міс Україною в 2018 році, вразила новим образом

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала відомою серед українців після перемоги на конкурсі "Міс Україна 2018". На дівчину підписані десятки тисяч фанатів в Instagram, де красуня активно ділитися цікавими і провокаційними кадрами.

Цей раз не став винятком, адже Леоніла опублікувала фото, на якому була в топі і штанях, які вирішила розстебнути і частково посвітити трусиками. Гузь спокусливо вигнулася на кріслі, демонструючи розкішні вигини.

Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Люблю", "вогонь", "неймовірна Малятко, неможливо відірвати погляд".

Повідомлялося, що популярна модель Леоніла Гузь поділилася приємними моментами під час відпочинку в жарких країнах.

Так, Леоніла показала себе в провокаційному образі, спокусливо сівши на квадрацикл.

Дівчина вбралася в чорний топ і шорти, які дуже тісно обтягнули її гідності. Також Лео впевнено блиснула довгими ногами на камеру, показавши, чим щедро нагородила її природа.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь розстебнула піджак, показавши об'ємні форми

А ще Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь одягла майку з глибоким декольте, фанати оцінили

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь підняла сукню на камеру, вразивши новою сміливою фотосесією



