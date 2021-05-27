Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала Міс Україною в 2018 році, вразила новим образом
Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала відомою серед українців після перемоги на конкурсі "Міс Україна 2018". На дівчину підписані десятки тисяч фанатів в Instagram, де красуня активно ділитися цікавими і провокаційними кадрами.
Цей раз не став винятком, адже Леоніла опублікувала фото, на якому була в топі і штанях, які вирішила розстебнути і частково посвітити трусиками. Гузь спокусливо вигнулася на кріслі, демонструючи розкішні вигини.
Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:
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Повідомлялося, що популярна модель Леоніла Гузь поділилася приємними моментами під час відпочинку в жарких країнах.
Так, Леоніла показала себе в провокаційному образі, спокусливо сівши на квадрацикл.
Дівчина вбралася в чорний топ і шорти, які дуже тісно обтягнули її гідності. Також Лео впевнено блиснула довгими ногами на камеру, показавши, чим щедро нагородила її природа.
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