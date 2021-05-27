Відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала чуттєве фото в джинсовому вбранні

41-річна зірка з Бердянська, яка прославилася на весь світ завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франшизи про агента 007, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього разу Куриленко вирішила порадувати фанатів томним фото зі своєї фотосесії з відомим французьким фешн-фотографом. На знімку актриса позує перед дзеркалом в джинсовому ТОПі. Наряд з глибоким декольте злегка задерся в сторону, демонструючи форми актриси.

На фото Куриленко з напіввідкритим ротом притулилася до свого відображення в дзеркалі, завмерши в томній позі. Актриса зізналася, що їй дуже сподобався цей кадр.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її поста.

"Так гаряче", "дуже чуттєве фото", "дійсно спокусливий знімок", "у перші 2 секунди мені здалося, що ти цілуєшся з дівчиною", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко показала старий чорно-білий знімок. На ньому її ще зовсім молоде обличчя відображено крупним планом. У той період актриса була пекучою брюнеткою з рівною чубчиком.

Погляд Ольги на фото виглядає дуже виразним завдяки темному макіяжу.

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