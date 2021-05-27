Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе, розповівши про настрій

Як пише Politeka.net, Сергій та Сніжана вже не перший рік разом. І хоч між подружжям було багато, включаючи зради, зараз сім'я щаслива і виховує дітей і займається творчістю. При цьому Сніжана не відстає від Сергія і активно розвиває свій блог в Instagram, де ділитися з фанатами багатьом.

Цього разу Бабкіна вирішила показати себе, розповівши про чарівний день. Красуня була в сукні в горошок і великому капелюсі. Сніжана сміялася, захоплюючи бездоганною посмішкою.

"Чарівний День. Отримую всі вітаміни щастя!",- написала красуня під фотографією.

"ОГО!!!Якого ти мені на цьому фото нагадуєш...)) Елізабет Тейлор, або Моніку Белуччі....?)) ААААААА згадав!!!! СНІЖАНУ БАБКІНУ!!!! Дівчинка-літо", - написав Сергій Бабкін

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Феєрично"," Шикарний стан"," Чарівна"," яка краса"," вона до вас особі", " Сонячна. Ви дуже красива, жіночна. Захоплююся і милуюся", "ніжна і сонячна, шикарна Діва", "неймовірна красуня, промінчик сонця".

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