Відома українська співачка Міка Ньютон, перехворіла онкологічним захворюванням показала фото з чоловіком-американцем в річницю весілля

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Міка розмістила неймовірної краси кадри, зізнавшись, що п оследние 2 роки були справжніми американськими гірками.

Неймовірно красиве фото з чоловіком Міка опублікувала в своєму акаунті на честь 7 років шлюбу. Дівчина написала в Інстаграме, що не уявляє свого життя без коханого.

"Вітаємо нас з ювілеєм! Святкуємо 7 років любові! Спасибі Кріс Саваедра за те, що ви кращий чоловік і друг. Ти Найсильніша людина з усіх, кого я знаю, і спасибі тобі за те, що ти несеш мене, коли я відчуваю, що у мене немає сил справлятися з усім. Останні 2 роки були справжніми американськими гірками, і я знаю, що володіння агентством і мати дружину - це іноді приголомшливо, хахахаха, але ви можете зробити навіть більше! Я не уявляю свого життя без тебе! Я дуже тебе люблю!❤ ️ ",- написала Міка в блозі, розмістивши кілька чарівних фото в блозі.

Дівчині написали безліч привітань і найпрекрасніших побажань.

Нагадаємо, Міка Ньютон вилікувала рак яєчників, який міг позбавити її можливості стати мамою. Після тривалого лікування можливість мати дітей у співачки стала реальністю.

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