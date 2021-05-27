Популярна співачка і екс-солістка ВІА Гри Світлана Лобода показала, як готується до нового перформансу в розкішній вечірній сукні
Відома українська артистка, яка в останні роки живе і працює в Росії, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На новому відео співачка грає на гітарі сидячи на сходинках, потім пафосно дефілює в розкішному вбранні. Судячи з усього, це готується черговий її виступ. Наряд Лободи виглядає дуже ефектно. На ній довге вечірнє плаття червоного кольору з глибоким декольте і розрізами по обох ногах.
Головним яскравим акцентом образу співачки стала червона помада. Доповнила образ Лободи укладання з легкими хвилями на волоссі.
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"😇Для мене підготовка кожного перформансу-це маленьке життя після ...я чую ваші оплески, читаю відгуки, надихаюся і не шкодую ні про що☺️❤️", - написала Лобода.
Шанувальники співачки прийшли в захваті від цих кадрів.
"ЛобоДушечка, ви-дівчинка-трудяжка❤️!!! спасибі вам за ці перформанси!!! Вони офігенні і на одному диханні. Любити💘», « Спасибі Вам, що викладаєте такі бекстейджі! Завжди дуже цікаво спостерігати за вашою роботою та її результатом❤️», « Обожнюємо бекстейджі, викладайте їх частіше😻», - пишуть люди.
Нагадавши, Лобода в день народження молодшої дочки поділилася несподіваним спогадом: "за день до пологів на мене напав...".
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Також Politeka писала, що Лобода хвалилася яскравим чином після зйомок, здивувавши шанувальників: "а що з носом?».