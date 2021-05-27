Знаменита українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко показала незвичайний весняний образ, прикривши своє тіло квітами

Зірка поділилася ніжним фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Денисенко вирішила розкрити свою жіночну сторону, перетворившись на справжнє втілення весни.

На знімку актриса позує в оригінальному напівпрозорому корсеті. При цьому, замість будь-якої іншої одягу вона вставила прямо в корсет цілий букет квітів в біло-рожевій гамі. З таким оригінальним вбранням актриса виглядала дуже свіжо.

Її образ доповнили розпущене волосся і легкий макіяж, який виглядав дуже природно. У підписі до знімка Денисенко зізналася, що це одне з її улюблених весняних фото.

"Як вам наша творчість? Я обожнюю квіти", - написала актриса.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Вау!! Ідея квіткового корсета супер. Представляти, як солодко вам пахла тубероза на фотосесії", "неймовірна краса", "Богиня", "талановита актриса! Чуттєва, ніжна дівчина! Захоплююся завжди!", "Ви найкрасивіша, чесно", "це фантастична краса і великий сюрприз», «шикарна як завжди", "Квіти шикарні, але просто меркнуть перед вашою красою, Наталочка", " така красива, ніжна Наталі. Дуже любимо!", "Наталка - квітуча дівчина!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Денисенко після зйомок у "Кріпосній" відверто висловилася про серіал:" у цей проект мене притягнула...".

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