Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як розважається з подругою

Артистка разом зі своїми подругами, зокрема, з дизайнеркою Анною Андрійчук-Завгородньою, вирушила до Мексики, пише Politeka.net.

Справа в тому, що зірка знімала своє реаліті "Дівчатка рулять", в якому показала, як проводить час з друзями, відпочиваючи після напруженого року.

На новому відео в Instagram Настя позувала з пляшкою шампанського, а Анна присіла біля її ніг. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) Обидві відкривали рот під пісню, загалом, веселилися.

"Краща подруга, музика, танці та ігристе 🥰



Відзначайте подружку, з якою на вихідних потрібно обов'язково влаштувати щось схоже💕", - написала Каменських.



За півгодини публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Можна будь ласка мені файлом в телеграм )))😂 😂 😂", " краща подруга - це горе в сім'ї😂", "найсмачніше шампанське)", "👏 👏 красуні", "Ну, це прям потрібно ✅ !", "😂 😂 😂Класні", "комбез прикольний", "випендрежніци", " боже це Крууутяк🔥🔥", "👏👏👏👏👏Браво!!! Ви - круті!!!😍 😍 😍 😍 😍 ", "Заманливо!", "Співати у флакон - це креативно!", "Прикольно", " Супер красуні❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, співачка вже повернулася в Україну. У випусках свого реаліті зірка розповіла, що у неї був важкий рік, зокрема, у неї помер батько. Зірка відчувала панічні атаки і, зізнавшись в цьому, вона отримала величезну підтримку і змогла таким чином побороти тривожність.

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

Як повідомляла Politeka, перехворіла коронавірусом Каменських розповіла про наслідки:"просто кошмар".

Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" засвітив вусики Каменських, такої дружину Потапа ще не бачили: "розкішна!".