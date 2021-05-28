Відома українська співачка Анастасія Приходько вразила стильним образом для появи на телебаченні і змусила бентежитися самого Влада Яму

Днями артистка наробила галасу в мережі, опублікувавши своє фото в білизні після народження третьої дитини. Зірка показала тіло без фільтрів, надихнувши багатьох жінок. Як стало відомо, 27 травня співачка побувала на зйомках нового шоу "Твій день" на каналі "1+1", вибравши образ, який також дозволив їй показати свою фігуру.

Як повідомляє Politeka.net, Приходько поділилася фото зі студії у своєму Instagram. Для появи на телебаченні співачка вибрала стильний образ з білими брюками і піджаком, а також максимально коротким топом тілесного відтінку.

На одному з фото Приходько позувала в цьому вбранні поруч з відомою ведучою Русланою Писанкою.

"Ми сьогодні красотульки", - підписала знімок співачка.

Вона також сфотографувалася з одним з провідних шоу, відомим танцюристом Владом Ямою.

"Хто тут найсексуальніший танцюрист України? Правильно, Влад Яма", - написала Приходько.

Її коментар не залишився непоміченим і явно засмущав хореографа.

"Червонію...", - написав Яма, перепостивши у себе публікацію співачки.

Варто відзначити, що в своєму образі Приходько виглядала дуже ефектно.

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