Українська співачка Анастасія Приходько після зйомок у студії показала, як розслабляється в машині без зайвого одягу

Зірка, яка зовсім недавно народила третю дитину, показала, як їде додому після появи на телебаченні. Як пише Politeka.net, вона поділилася відповідними кадрами в своєму Instagram.

На зйомках в студії вона була в брючному костюмі і короткому вузькому топі. Однак, по дорозі додому співачка вирішила позбутися зайвого одягу, залишившись в одних брюках прямо в машині.

"У мене сьогодні голий день!",- розповіла зірка.

Пізніше, вже вдома, Приходько показала, як виглядає після непростого дня.

"Мені вже не допомагає грим ... я цей топ не могла зняти! Він розстібається ззаду...і я всюди з цими сі*ями, господи! Треба створити в Україні премію "Мама року" і шоу "Мама"...а мені так подобається ходити - голою!",- поділилася своїми міркуваннями співачка.

У підписі до кадрів співачка уточнила, що їй потрібно було знімати топ, щоб погодувати дитину.

Нещодавно Приходько вирішила підтримати жінок, які переживають через свій зовнішній вигляд після пологів, і показала своє фото без ретуші.

Співачка підкреслила, що пишається тим, що стала мамою втретє.

Нагадаємо, Настя Приходько зворушила кадрами з сином, народження якого приховувала: "спостережливий і хитрий".

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